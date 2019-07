Rabassini, videomaker sulla cresta: “Lucca set ideale”

La sua formazione professionale che è poi diventata la sua passione è iniziata fin da quando era piccolo, in particolare dai tempi in cui frequentava il liceo artistico. A 17 anni vinse il concorso di un workshop intensivo di regia che lo ha portato in posti come Parigi e la Svezia a prendere parte allo Yeff! (Young European Film Forum). Stabilitosi a Roma ha poi studiato regia per 5 anni e si è laureato in istituzione della regia a La Sapienza. Una volta tornato a Lucca ha avuto molto da fare a partire dal suo cortometraggio Red Carpet, che, nato praticamente da solo, con il tempoha riscosso molto successo. Negli ultimi 3 anni ha dedicato grande impegno alla cinematerapia coinvolgendo nelle sue riprese utenti del servizio di salute mentale che si sono trasformati in veri e propri attori. Uno dei suoi ultimi progetti in quest’ambito, Il sogno d’oro, lo scorso aprile è arrivato fino alla capitale della Russia, trovando interesse e apprezzamenti all’accademia musicale moscovita Popov dove il cortometraggio è stato proiettato, per poi essere proposto anche a Cracovia durante il congresso internazionale di arte terapia. Grande passo in avanti per Rabassini. Un altro progetto legato alla cinematerapia prossimamente verrà proiettato a Potenza in Basilicata, così come nell’ottobre dello scorso anno. In cantiere adesso ha un nuovo videoclip girato sulle Alpi Apuane pronto per uscire a breve ed in programma ha anche uno spot in collaborazione con Mini e Bmw che presto verrà girato. Per quanto riguarda il suo ultimo prodotto, uscito qualche giorno fa, L’occasione, videoclip musicale di Tommaso Belfiore, afferma di aver lavorato bene e di essersi divertito molto. “È stato un ottimo lavoro di squadra quello che siamo riusciti a fare – racconta – sembrava di lavorare con un gruppo di amici, siamo riusciti a creare un clima spensierato”. Rabassini racconta inoltre che in una delle scene finali del video, dove ha luogo una festa, per rendere il tutto più realistico e aumentare la coesione del gruppo hanno creato una vera e propria festa. Le riprese hanno avuto una durata di 4 giorni e per montare il video sono stati necessari soltanto 3 giorni. “Questi sono i ritmi che devo tenere perché di qui alla fine dell’anno ho da consegnare venti video”, svela. Come luoghi per le riprese sono stati scelti ambienti della lucchesia. "Ci siamo spinti al massimo fino alla spiaggia di Viareggio", perché nonostante abbia vissuto a Roma, "Lucca - osserva Rabassini - ha da offrire posti bellissimi vicini tra loro, che di conseguenza non prevedono un’ingente somma in denaro o un eccessivo dispendio di tempo per gli spostamenti, come sarebbe potuto accadere nella Capitale". Il video, nonostante l’ambientazione estiva, è stato girato in realtà a febbraio per riuscire a coniugare gli impegni di tutti, e dà i meriti all’attrice protagonista del video Rebecca Fanucchi, che è stata brava a resistere al freddo stando smanicata e interpretando comunque spensieratamente la parte nonostante le rigide temperature invernali.