Passeggiata a cavallo per le vie del centro - Ft

In sella o in carrozza, attraversando la città per una suggestiva cavalcata. E’ tornata questa mattina (14 luglio) Equilucca 2019, manifestazione organizzata dal centro equitazione La Luna con il supporto del comitato regionale Fise Toscana. La manifestazione ha lo scopo di far visitare la città a cavallo o in carrozza, sviluppando un percorso cittadino che permetta ai partecipanti di vedere le peculiarità architettoniche, artistiche e culturali di Lucca, offrendo un'esperienza unica ed indimenticabile, con l’indiscutibile fascino di viaggiare così come sarebbe avvenuto nei tempi passati.