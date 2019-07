Summer festival, c'è Enzo Avitabile per la serata gratuita

Il cartellone del Lucca Summer Festival 2019 si arricchisce di una nuova data. Sarà infatti Enzo Avitabile il protagonista della tradizionale serata ad ingresso gratuito in programma per mercoledì 24 luglio. L’artista campano torna quindi sul palco di piazza Napoleone e lo fa accompagnato da una band di veri virtuosi della musica mediterranea.

Diversi territori del mediterraneo sono rappresentati in questo super gruppo: ci sarà infatti Toni Esposito, oltre ad Avitabile, a rappresentare Napoli mentre il grande percussionista Alfio Antico porterà in scena i suoni della Sicilia e Luigi Lai quelli della Sardegna con il più tradizionale degli strumenti della sua terra: le launeddas. Con loro anche il chitarrista Gianluigi Di Fenza, storico collaboratore di Avitabile.

Una serata da non perdere per ascoltare dal vivo i suoni della nostra tradizione, i suoni del nostro mare.