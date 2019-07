La pittrice lucchese Coronese espone a Firenze

La mostra curata da Claudio Della Bartola e dall'allestitrice Carla Bargagna aprirà le porte in una sede prestigiosa come quella del Palazzo del Pegaso sede del Consiglio Regionale della Toscana in via Cavour 4 a Firenze.All’inaugurazione che si terrà nell’auditorium Spadolini, dopo i saluti di Eugenio Giani presidente del Consiglio Regionale Toscano prenderanno parola Claudio Della Bartola ed il prof. Franco Donatini e sarà presente la stessa pittrice Cinzia Coronese.La mostra proseguirà fino al 7 agosto con orario: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15-19, il sabato dalle 10 alle 12 ed è ad ingresso libero.Cinzia Coronese nasce a Lucca e si diploma al liceo artistico. Alcune sue prime opere vengono esposte a Venezia, in concomitanza con la mostra del cinema nel 1982. Realizza personali e collettive in Italia e all’estero ricevendo premi e riconoscimenti. Lo stile dell’artista rientra in parte nel figurativo realistico con accenni all’iperrealismo e al surrealismo. E' amante della natura e appassionata di storia e archeologia. I suoi paesaggi apparentemente realistici sono immersi in un’atmosfera quasi metafisica, dove il reale riesce a convivere col surreale e dove i colori, pazientemente mescolati, donano alle opere sia un senso di sospensione e di quiete che di energia e forza.