Francigena Chamber Orchestra al castello di Nozzano

Questa formazione nasce da un progetto del Francigena international arts festival, ed in breve tempo è divenuta una tra le più apprezzate orchestre della toscana per professionalità, eleganza e duttilità sotto la sapiente ed energica guida del direttore concertatore Rosella Isola. Queste qualità caratterizzano fortemente il programma della serata, che prevede brani che spaziano da Vivaldi, a Piazzolla, Puccini, Lehar fino ai grandi classici della canzone napoletana, con la partecipazione di solisti speciali quali il soprano Mirella Di Vita, il violinista Paolo Dellungo, Laura De Luca al flauto, Stefano Lavorini al contrabbasso. Ingresso libero.

In caso di pioggia il concerto si svolgerà ugualmente nella chiesa parrocchiale di Nozzano Castello.