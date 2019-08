Lucca Experience, un docu-film sulla storia della città

"Lucca Exprience sarà preceduto - spiega il regista - da un overtour della città, che accoglierà gli spettatori, con sottotitoli sia in inglese che in italiano. Il film è invece in italiano, ma ogni scena presenta anche gli appositi sottotitoli in inglese. L'intento è quello di far conoscere le nostre origini e le nostre meraviglie sia ai lucchesi che ai turisti, per valorizare sempre di più il nostro territorio. Un grazie ad Alberto Del Carlo e alla Fondazione Banca del Monte di Lucca che ha contributo a finanziare questa idea".

Le proiezioni di Lucca Experience saranno giornaliere; la mattina alle 10, alle 11 e alle 12; il pomeriggio alle 16, alle 17 e alle 18; la sera alle 21. Il biglietto intero ha il costo di 6 euro, 4 euro quello ridotto. E' possibile acquistarli al museo dell'Antica Zecca e all'ufficio del turismo in piazzale Verdi.

"Conosco già in parte il lavoro di Nardone e sono molto contento di questo progetto - dice il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini -. Mi auguro che questo modo di conoscere possa diventare un modello per l'esperienza di ognuno nel mondo".

Da Giulio Cesare, che nel 56 a.C scelse Lucca per stipulare gli accordi del Primo Triumvirato, ad Augusto, passando per il dominio longobardo, fino a Paolo Guinigi, Ilaria Del Carretto, la principessa Elisa Baciocchi e la duchessa Maria Luisa di Borbone, Lucca Experience alterna scene, quadri e momenti di quella che fu: "La città chiusa in una bolla di cristallo", racconta la voce di Elisabetta Brera. Le nuove mura infatti, alte 10 metri e spesse 30, scoraggiavano ogni intento di conquista nemico e resero la città libera fino all'epoca di Leopoldo II, quando la città perse la sua libertà, successivamente riconquistata durante le lotte per l'Unità d'Italia (1861). Da quì i quadri dipinti lasciano il posto alle fotografie, direttamente dall'archivio lucchese, in bianco e nero, che ritraggono piazze, palazzi, persone e vita del 900, fino alla Lucca dei giorni nostri.

"Ho già visto il filmato - interviene Donatella Buonriposi, dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Cararra - e ne sono rimasta entusiasta. E' di facile percezione e soprattutto fluibile per i più piccoli. Cercheremo di portarlo anche nelle scuole".

"Abbiamo deciso di concedere l'auditorium per la proiezione - dice Alessandro Colombini, presidente dell'Antica Zecca di Lucca - perché riteniamo che il suo impatto sia molto importante sia per la città che per il turismo. Io personalmente mi sono innamorato di quest'opera e spero che possa diventare momento di cultura e condivisione".

Rebecca Del Carlo