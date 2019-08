Ex ospedale pischiatrico di Maggiano, trasloca la biblioteca

La ditta arriverà all’ex ospedale, per l'appunto, martedì (6 agosto) alle 8,30 circa e terminerà il carico intorno alle alle 11. In tutto sono 450 scatoloni tra libri e riviste. Sono salvi i libri della Biblioteca dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano. La biblioteca dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, dedicata al dottor Giovanni Battista Giordano, è composta da circa 4000 libri, oltre a 261 riviste (172 italiane e 89 straniere). I volumi più antichi sono del 1735 e del 1791 a cui si aggiungono una serie di opere ottocentesche che in parte non sono reperibili in altre biblioteche.Dopo alcune infiltrazioni di acqua dal tetto, che hanno causato l'instabilità del solaio della biblioteca e provocato danni alle raccolte di libri, tutto il materiale bibliografico è stato spostato in un deposito temporaneo che, a seguito del furto delle canale di rame, si è rivelato anch’esso molto inadeguato alla conservazione dei volumi: infatti a causa delle infiltrazioni di acqua sono stati bagnati molti degli scatoloni che contenevano il prezioso materiale. I libri, ora posizionati in luogo asciutto all’interno di cartoni accatastati su pallet in legno, sono comunque sottoposti a una situazione di degrado provocata da fattori ambientali e sono soggetti anche a un deperimento lento ma continuo, con evidenti tracce di un attacco microbiologico.I fondi raccolti alla Fondazione Mario Tobino serviranno, quindi, a sanificare i libri e le riviste.Tutto il materiale, martedì (6 agosto), sarà trasferito dalla sede della Fondazione Mario Tobino ad un centro specializzato a Roma dove i documenti subiranno un trattamento di asciugatura, saranno sottoposti a disinfezione, a lavaggi con aria per l'eliminazione dei residui di gas e a spolveratura e di nuovo trasferiti a Maggiano pronti per una nuova catalogazione e fruizione.“Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato - dice Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino -. Per favorire la raccolta fondi abbiamo realizzato diversi eventi che ci hanno permesso di raggiungere un grande numero di persone e alla fine ci siamo riusciti anche con qualche giorno di anticipo sulla data fissata. Mi preme ringraziare tutti, ed in particolar modo la Fondazione Banca del Monte di Lucca, il Comune di Viareggio, il Rotary Club Lucca, la Società Medico Chirurgica Lucchese, l’associazione lucchese Arte e Psicologia, l’Associazione Teatrale Guarnieri di Lucca e laboratorio Teatro e non solo”.