Villa Reale, riaprono alle visite le stanze restaurate

Le imponenti opere di restauro hanno riguardato l’intero complesso e questa sarà la prima occasione per poter apprezzare anche gli interventi eseguiti sui preziosi complementi d’arredo: dalle tappezzerie ai marmi, dagli affreschi ai dipinti, fino ai luccicanti lampadari in cristallo per arrivare ai mobili e ai pavimenti; tutto è stato meticolosamente riportato allo splendore del tempo di Elisa.I nuovi proprietari si sono infatti impegnati a fondo per commissionare il minuzioso restauro anche della Villa oltre che del parco e sono pronti a condividere questo patrimonio storico artistico di pregio con il pubblico. Nell’ottica di una condivisione che risultasse interessante non solo dal punto di vista puramente estetico, i proprietari si sono avvalsi anche della collaborazione con l’associazione Napoleone ed Elisa da Parigi alla Toscana, che insieme alla soprintendenza ai beni culturali, ha curato e coordinato un’approfondita ricerca storico-scientifica riguardante l’allestimento e la creazione dei contenuti utili alla visita degli ambienti.Per conferire al tutto un taglio contemporaneo è stata fondamentale un’altra collaborazione: quella con la start up lucchese Tebikii. I suoi giovani imprenditori hanno progettato e realizzato l’applicazione ufficiale Villa Reale - già scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone - grazie alla quale è possibile essere guidati all’interno della Villa tramite l’audioguida e scoprire il parco attraverso videoitinerari narrati da quattro guide turistiche madrelingua.La recente apertura del nuovo Café Villa Reale - frutto del restauro del padiglione giochi di inizio Novecento - offre inoltre la possibilità di rilassarsi all’interno dei giardini: i visitatori troveranno ristoro con bevande fresche e bocconcini sfiziosi in un contesto semplicemente unico.Il parco è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Gli interni della Villa saranno aperti dalle 10,30 alle 17,30 a partire da lunedì (5 agosto) visitabili con supplemento di 5 euro al biglietto del parco.