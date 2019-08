Ciro Vestita e Leonardo Carrai ospiti della Versiliana

Con, biologo nutrizionista volto televisivo di Rai Uno si parlerà degli inganni alimentari a cui siamo ogni giorno sottoposti dalle pubblicità dell'industria alimentare così come di false credenze in tema di alimentazione, falsi miti legati alle mode alimentari e proporrà i suoi consigli per una sana alimentazione.Coninvece l'argomento si sposterà sul Banco Alimentare, organizzazione che proprio quest'anno festeggia i suoi 30 anni di attività e che si occupa di recuperare alimenti integri e non scaduti destinati alla distruzione perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco grazie alle iniziative del Banco Alimentare gli alimenti riacquistano valore e diventano una risorsa per chi vive in condizioni di povertà. Un attività lodevole per aiutare chi ha troppo poco e che il Banco Alimentare porta avanti anche con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, evento che ha il duplice obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della povertà alimentare e di raccogliere alimenti da ridistribuire alle Strutture caritative convenzionate con la Rete del Banco Alimentare.