La moda di Napoleone, ultima serata con le Conversazioni

Gli abiti da ballo diventano documenti storici. Dal ballo al campo di battaglia: la moda ai tempi di Napoleone, si conclude domani (21 agosto), l’edizione 2019 delle Conversazioni Napoleoniche, sempre alle 21,30, nel chiostro di San Micheletto a Lucca, a ingresso libero, quest’anno con Margarita Martinez, costumista ed organizzatrice di Gran balli napoleonici internazionali. Alla prima serata hanno preso parte oltre 600 persone, accolte da Roberta Martinelli, ideatrice del progetto Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Le conversazioni napoleoniche sono realizzate anche in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Martinelli è corrispondente per la Toscana occidentale. Hanno portato i saluti istituzionali Paolo Benedetti per Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, e Iacopo Lazzareschi Cervelli per il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.

Per la serata finale delle conversazioni 2019, Martinez presenterà gli abiti da ballo di corte degli anni napoleonici come documenti storici di evoluzione del pensiero e codice di comunicazione sociale. Questi abiti, infatti, nascono nel clima rivoluzionario ed assumono un ruolo di promozione e propaganda delle idee politiche legate alla rivoluzione, tanto che si possono trovare solo al mercato nero in Inghilterra. Martinez condurrà un’analisi sul design degli abiti attraverso le loro trasformazioni tra le due rivoluzioni del diciottesimo e diciannovesimo secolo, francese e industriale, per diventare la moda più copiata e ricercata in tutto il mondo e anche oggi fonte di ispirazione per le grandi case di moda. Come di consueto, tutti sono invitati ad unirsi alle serate per scoprire atmosfere e curiosità del passato gustando anche qualcosa di fresco, gentilmente offerto dalla pasticceria Pinelli, sponsor dell’iniziativa.

