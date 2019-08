Dj set all'Undici Undici per la Notte Bianca

Endless celebrerà domani sera (24 agosto) la notte Bianca di Lucca, all'Undici Undici, nella piazza adiacente al Duomo di San Martino. Lo farà dalla mezzanotte con Luca Bacchetti ed un dj set dedicato alla sua città: Lucca is beautiful. Non tutti sanno che Luca Bacchetti, originario di Pieve Fosciana, ha mosso i primi passi nei primi anni 90 nelle radio locali e proprio a Lucca ha iniziato a suonare in club e bar. Luca adesso e’ uno dei DJ Italiani piu’ apprezzati nel circuito house e techno internazionale e produttore di dischi che hanno fatto ballare i clubs di tutto il mondo.

Fino ad oggi Luca si è esibito in più di 80 paesi, tra cui festival come Burning Man e Tomorrowland e con Endless, la sua label discografica, organizza eventi in luoghi diversi dal club o festival. Ottobre vedrà anche l’uscita del suo primo album Secret World registrato tra Bali, Indonesia, il suo studio in Toscana e alla living mountain del Ciocco, dove con i musicisti Stefano Onorati, Andrea Guzzoletti e Leo Di Angilla si sono tenute le recording session. Secret World’ uscira in streaming digitale e doppio vinile il 3 ottobre e sarà anticipato da un primo singolo, Awakenings il 13 settembre.