Il Francesco Desiato Quartet al Caffè delle Mura

Francesco Desiato inizia a suonare la fisarmonica, la chitarra e il flauto a orecchio, per poi avvicinarsi allo studio del flauto traverso, prima al liceo musicale di Ceglie Messapica, poi al Conservatorio di Bari. L'incontro con la musica 'creativa' avviene inizialmente da autodidatta, seguendo gli esempi di alcuni grandi del jazz (Coltrane, Monk, Dolphy, Mingus e altri), successivamente frequentando alcuni seminari con importanti musicisti internazionali. Membro dal 2006 della Us Naval forces Europe/Allied forces band (Banda della Nato), Desiato ha suonato con Roberto Gatto, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso e moltissimi altri. Marco Cattani, diplomato in chitarra, composizione e arrangiamento jazz e didattica musicale, ha all’attivo importanti collaborazioni tra cui quelle con il trombettista Paolo Fresu, la cantante Petra Magoni, il clarinettista Gabriele Mirabassi. Diplomato in contrabbasso, la scuola di musica di Fiesole, Filippo Pedol, suona sia nell’ambito classico che jazz, con esperienze nella musica latina. Ha suonato con Javier Girotto, Antonello Salis, Eugenio Colombo e collabora con diversi gruppi e musicisti dell’area toscana. Michele Vannucci collabora stabilmente con l’orchestra Città Lirica, con la fondazione del festival Puccini di Torre Del Lago e con importanti enti sinfonici e lirici italiani. Svolge un’intensa attività concertistica con formazioni che spaziano dal jazz al repertorio contemporaneo e ha collaborato a progetti con Gabriele Mirabassi, Paul Mc Candless, Scott Hamilton, Stefano Bollani, Tino Tracanna, Roberto Martinelli.

L’ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Per cenare al Caffè delle mura è necessario prenotare chiamando il 334.3412486.