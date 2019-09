Nuovo singolo per il gruppo lucchese Acid Brains

La loro discografia comprende tre demo autoprodotti A life around this (2000), Very isolated (2001), New shit in my mind (2002) e 5 dischi ufficiali, The end of the show (2004 Udu Records), Far away (2006 Udu Records, edizioni Fridge Italia, Goodfellas), Do it better (2009 Fridge records/Goodfellas), Maybe (2012 Red Cat records/Audioglobe) e Thirty three (2016 Red Cat records/Audioglobe).Nei 20 anni di carriera, hanno suonato e condiviso palchi con artisti e band di rilievo come One Dimentional Man, Alberto Ferrari (Verdena), Pornoriviste, Maria Antonietta, Malfunk, Simple Mind, Cosmo. Partecipando e vincendo importanti contest come On the rock 2000, Emergenza rock, I Tim Tour 2001 e 2002, Fiera della Musica Azzano Diecimo, Italia Wave (2006 e 2012), Sziget Home&Sound Fest.La band toscana è stata inserita per ben due volte sul sampler della nota rivista musicale Rock Sound, con il brano Behind the door da The end of the show (numero 86 luglio 2005) e con Do you wanna hear me? brano di Far Away (numero 98 luglio 2006).Gli Acid Brains sono Stefano Giambastiani (voce, chitarra), Alfredo Bechelli (chitarra), Antonio Amatulli (basso), Luca Bambini (batteria)