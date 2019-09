Lucca, torna il festival economia e spiritualità

Saranno i Dialoghi sulla ricchezza, ad aprire martedì (17 settembre) a Lucca la quarta edizione del Festival economia e spiritualità. L’evento è promosso dalla Comunità dei Ricostruttori - Tuttoèvita onlus e dall’associazione Teatro di Verzura con l’obiettivo di ri-animare l’economia, dando un contributo di idee dalla Toscana per l’incontro mondiale convocato da Papa Francesco ad Assisi nel 2020. Il festival, che è promosso in collaborazione con i Comuni di Lucca e Capannori, prosegue giovedì 19 settembre a Capannori con lo spettacolo Carta bianca a Moni Ovadia (ore 21, Artè).

I Dialoghi sulla ricchezza si tengono alle 17, nella sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33), alle 17. I lavori saranno aperti da Francesco Poggi (ideatore del Festival con padre Guidalberto Bormolini), e dall’assessore Ilaria Vietina. A confronto - moderati dall’artista Roberto Castello - Francesco Gesualdi (allievo di don Milani), Sergio Ardis (medico), Fabio Masi (operatore culturale), Claudio Saragosa (urbanista), e Giuseppe Conti (docente di economia).“La ricchezza è qualcosa di certamente più complesso del saldo di un conto corrente, eppure non è facile per nessuno liberarsi dall’automatismo di considerare ricchezza e denaro la stessa cosa – sottolineano gli organizzatori - Si coltiva, si alleva, si estraggono materie prime, si studia, si progetta e si costruisce, si agisce insomma sull’ambiente e lo si modifica. Ma la ricchezza cos'è? E' un fine o un mezzo? Di cosa è fatta veramente? Di denaro, di cose, di relazioni, di idee, di salute, di bellezza, di cura dei territori?”.L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Gruppo Banca etica.