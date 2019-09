Inclusione, studenti del Busdraghi in viaggio formativo in Africa

Si è conclusa l’avventura africana per le studentesse dell’Istituto agrario Busdraghi di Lucca. Aurora Parisotto, Beatrice Cerù e Francesca Ambrosio, accompagnate dai loro insegnanti, Franco Grossi e Federica Alberigi: sono rientrate la settimana scorsa dal loro viaggio-studio in Rwanda, la terra delle 1000 colline, dopo dieci intensi giorni di emozioni ed esperienze. Le ragazze e i due professori, sono stati coinvolti all’interno di un progetto promosso dall’associazione Amani Nyayo e finanziato dalla Regione Toscana al fine di conoscere gli interventi e le attività che gestisce in collaborazione con il centro missionario della diocesi di Lucca nella missione in Rwanda.



Sono stati 10 giorni di lunghi spostamenti nella terra rossa africana e di continue emozioni, che hanno visto le ragazze incontrare moltissimi bambini sempre sorridenti e tante persone disponibili e gentili. Un viaggio intenso che si è trasformato in una grande lezione di vita che si porteranno sempre nel cuore.Il viaggio è iniziato il 20 di agosto con l’arrivo nella capitale Kigali dove ad accoglierli c’era Dieudonné, seminarista rwuandese della diocesi di Lucca che con grande attenzione li ha guidati in lungo e in largo per tutto il paese, instancabilmente, mostrandogli i tanti progetti di cooperazione sostenuti dalla associazione Amani Nyayo e dal centro missionario della diocesi di Lucca che spaziano dall’educazione scolastica all’ambito agro pastorale, dal settore socio sanitario a quello ambientale senza farsi mancare momenti di svago con la visita del parco nazionale dell’Akagera.Il viaggio ha costituito un importante momento esperenziale e formativo per i ragazzi che si sono cementati per la prima volta con una realtà culturalmente e socialmente diversa, sperimentando le difficoltà e gli ostacoli che l’Africa pone ma, allo stesso tempo, vivendo il senso di condivisione e di solidarietà che è proprio di questa splendida terra.Il viaggio rientra all’interno del progetto Dalla terra alla tavola, percorsi di agricoltura sociale per l’inclusione nella comunità finanziato dalla Regione Toscana nel bando 2018 che avrà termine con la fine del mese di novembre e prevede l’inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili (ragazzi migranti ospiti dei Cas di Lucca), la realizzazione di attività didattiche all’interno dell’istituto Busdraghi e dell’Itis sul tema della convivenza e delle relazioni umane e la costituzione di percorsi di “integrazione sociale” a vantaggio di alcuni ragazzi migranti che conoscono famiglie/persone e tessono reti di relazioni per abbattere forme di pregiudizio.