Spettacoli e cantastorie: torna il Festival della Fiaba

Torte di fango, spettacoli, cantastorie e tanti laboratori per una due giorni nel magnifico mondo delle favole. Dopo il grande successo della prima edizione Villa Bottini torna a far da cornice al Festival della fiaba, l’evento gratuito dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie organizzato dall’associazione Giardini del futuro in collaborazione con il Comune di Lucca. Il festival, che si terrà sabato 21 e domenica 22 settembre nel parco della villa, è stato presentato questa mattina (18 settembre) dall’assessore Ilaria Vietina, da Daniel D’Hainaut di Giardini del futuro e da Giulia Cordella, coordinatrice del progetto Lucca In. Una festa per bambini’ Niente affatto. Oltre ad ascoltare storie e giocare sporcandosi le mani di terra e di colori, infatti, c’è molto di più: un evento, questo, che dà importanza alla povertà educativa di cui ogni tipo famiglia può soffrire. Un evento creato anche per supportare i genitori nelle relazioni con i bambini, rafforzando l’unione tra grandi e piccini e dando qualità allo stare insieme.

“Un evento che offre molte occasioni di formazione – ha spiegato l’assessore Vietina – un modo per lavorare sulla qualità dell’educazione immersi nella natura. Siamo felici di poter realizzare questo evento per la cittadinanza selezionando metodi e contenuti per rafforzare la crescita dei nostri bimbi”.

