Medicina, ambiente e storia. Ultimi quattro appuntamenti con "Agorà della scienza"

Riprendono, dopo la pausa estiva, gli incontri promossi di Agorà della Scienza che si terranno nell’auditorium della biblioteca civica in piazza dei Servi a Lucca. Si tratta degli ultimi quattro appuntamenti a cadenza mensile che concluderanno il quarto anno di attività di questo progetto di divulgazione scientifica. L’obiettivo degli incontri è quello di presentare, con linguaggio accessibile a tutti, i traguardi raggiunti e le prospettive che la scienza attuale persegue e che profondamente incidono sul nostro modello di vita. Il primo appuntamento in programma è per sabato (21 settembre), dove il professor Massimo Miniati, dell’Università di Firenze, parlerà di un pioniere della profilassi in medicina e mostrerà come tale strategia sia ancora oggi estremamente attuale.