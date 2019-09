Capossela giovedì in San Romano, biglietti su Ticket One

à

Targa Tenco come m

L’appuntamento lucchese di Capossela si tiene alla vigilia di un nuovo tour teatrale che vedrà protagonista Ballate per uomini e bestie, undicesimo lavoro in studio dell’artista.Il recente progetto discografico, definito dal suo autore "un cantico per tutte le creature, per la molteplicit, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura", è valso a Capossela l’assegnazione della prestigiosaiglior disco in assoluto. Il premio sarà consegnato nell'ambito della rassegna della canzone d'autore (Premio Tenco 2019) in programma a Sanremo a metà ottobre.