Corpo musicale Puccini, gemellaggio con la filarmonica di Sestri Levante nell'anno della festa per i 120 anni

Sabato (28 settembre) e domenica il corpo Musicale Puccini di Nozzano Castello è stato ospitato a Sestri Levante dalla Società filarmonica locale per un gemellaggio tra le due bande. Nel pomeriggio del sabato i due corpi bandistici hanno sfilato per le vie del centro storico di Sestri Levante ed hanno poi concluso il corteo in piazza del Municipio con gli applausi e l'emozione della gente e dei turisti presenti.

Dopo una conviviale cena, il corpo musicale Puccini, diretto dal maestro Nicola D'Arrigo si è poi esibito in un bellissimo concerto presso l'ex convento dell'Annunziata posizionato nella suggestiva e famosissima Baia del Silenzio: un bellissimo weekend che è terminato con una gita a Camogli nel pomeriggio della domenica.Il consiglio direttivo ringrazia la Società filarmonica di Sestri Levante, l'amministrazione comunale della città ligure e il maestro Cesare Garibaldi, presidente Anbima regione Liguria, per la collaborazione e per la bella ospitalità ricevuta.Il 23 novembre 2019 l'associazione corpo musicale Puccini di Nozzano Castello festeggerà ufficialmente i 120 anni di attività, esibendosi in concerto al teatro del Giglio di Lucca con l'autorevole presenza del sindaco Alessandro Tambellini, e dell'amministrazione comunale di Lucca. Al concerto parteciperanno anche le classi della scuola primaria di Nozzano Castello e sarà senza dubbio un'occasione importante per ripercorrere questi 120 anni di intenso e ininterrotto servizio per la cittadinanza, lo stretto legame con il maestro Giacomo Puccini e i più recenti successi che la gloriosa e profondamente radicata associazione lucchese ha avuto anche con il gruppo folkloristico La Castellana e con la Banda Bassotti Street Band.