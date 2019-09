A Lucca la due giorni con il convegno su Napoleone

Da Francia e Italia a Lucca per parlare di Napoleone Bonaparte nel convegno internazionale Radici e destino italiano dei Bonaparte organizzato e sostenuto dall’associazione Le Souvenir Napoléonien di Parigi, venerdì (4 ottobre) e sabato a Palazzo Bernardini.

L’importante appuntamento celebra i 250 anni della nascita di Napoleone Bonaparte, è realizzato in collaborazione con l’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, grazie a Confindustria Toscana Nord e porta in città molti ospiti importanti oltre a due giorni di eventi, anche accessibili al pubblico. Infatti, mentre per il convegno le iscrizioni sono chiuse dopo aver raggiunto le 120 unità, alcune iniziative realizzate appositamente per gli ospiti napoleonici sono aperte anche ai non iscritti e al pubblico in generale e sono realizzate in collaborazione con la città.