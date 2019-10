"Madre e madonna" al San Luca la conferenza del dottor Domenici

Madre e Madonna. Questo il titolo della conferenza organizzata dal Consiglio pastorale ospedaliero di Lucca e in programma per giovedì (17 ottobre) alle 18 nella sala multiconfessionale al primo piano dell’ospedale di Lucca. Relatore dell'incontro sarà il dottor Raffaele Domenici, ex direttore della Pediatria di Lucca e del dipartimento materno infantile della Usl Toscana nord ovest, autore del libro Madre e Madonna. Tra arte e sentimento.