Wonder Women, Spam! presenta la stagione

Venerdì (18 ottobre) alle 21 a Spam! in via Don Minzoni 34 a Porcari verrà presentato al pubblico e alla stampa il programma di Wonder women, la rassegna di danza, teatro, musica, cinema e incontri che per tutto l'autunno toccherà Porcari, Capannori e Lucca.

Wonder women è un tributo a tutte le donne che hanno avuto la tenacia, il talento e la fortuna necessarie ad emergere e lasciare un segno nella storia delle arti e del pensiero. Una moltitudine così vasta e varia da essere oggettivamente irrappresentabile.Questa rassegna presenta dunque una costellazione, necessariamente parziale, di figure femminili diversissime per generazione, linguaggi, ambiti culturali, formazione e provenienza geografica.Wonder women è quindi un atto simbolico, un gesto di gratitudine e riconoscenza rivolto a tutte le donne, note o sconosciute, che hanno contribuito e contribuiscono con coraggio all’evoluzione del pensiero.La serata sarà brevemente introdotta da Roberto Castello affiancato da alcuni rappresentanti delle istituzioni (un assessore per il Comune di Lucca ed un rappresentante del Comune di Capannori) e proseguirà con la presentazione di una breve performance della danzatrice-coreografa iraniana Masoumeh Jalalieh che da alcune settimane - con la danzatrice Zahra Rostami Shahrbabaki e il musicista compositore Payman Abdali - è in residenza a Spam!.Seguirà un rinfresco.Wonder women è una rassegna curata e realizzata da Aldes, con il patrocinio e collaborazione dei Comuni di Lucca e Capannori e con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Repulp.Posti limitati: necessaria prenotazione via email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , telefono 348.3213504 – 3213503.