Al Real Collegio torna Expo Sposi

Expo Sposi torna al Real Collegio a Lucca sabato 19 e domenica (20 ottobre). L'esclusivo evento Toscano riunirà in un unico e sofisticato salone, i migliori rappresentanti del mondo del Wedding e presenterà le eccellenze per i futuri sposi del 2020 con anteprime, idee e tendenze dei migliori prodotti e servizi che il mercato italiano offre a questo incantato mondo del matrimonio. Questa è una data fondamentale nel mondo del wedding per la città di Lucca e per la Toscana tutta, che si conferma come un appuntamento di riferimento per la gioia degli Sposi, con una presenza di 90 espositori.