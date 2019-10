Incidenti e gestione emergenza, esperti a confronto

Il convegno ha visto la numerosa affluenza di comandi di polizia considerato il rilievo dei relatori e degli argomenti trattati. Moderatori del convengo: il giornalista Paolo Mandoli e il comandante della polizia Locale di Lucca Maurizio Prina. Dopo i saluti di rito del Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e dell’Assessore Regionale Vincenzo Ceccarelli sono state analizzate dal comandante del distaccamento di Polizia stradale di Bagni a Lucca Ivan Bicocchi le cause che determinano gli incidenti. Il procuratore della Repubblica Pietro Suchan ha trattato il tema della responsabilità soggettiva in materia di incidenti stradali in relazione all’efficacia della tutela personale; Alessandro Spinelli, già Comandante della Polizia Municipale di Signa, la delimitazione del teatro dell’incidente e la ricerca, individuazione e assicurazione delle fonti di prova; Maria Grazia Lencioni, responsabile della Centrale Operativa del servizio 118 di Lucca, il primo soccorso sanitario con analisi delle criticità e soluzioni; Maurizio Prina, Comandante della Polizia Locale di Lucca, le innovative soluzioni attuate dal Comune di Lucca “operazione Safe Road”; Costanzo Salierno, Ispettore della Polizia Locale Lucca, il rilevamento dell’incidente stradale, tecniche e procedure per la rilevazione; Alessio Procida, responsabile Regionale di Pissta, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti; Daniele Guidotti, referente del Servizio emergenze trasporti di Federchimica, l’impegno dell'industria chimica per il supporto alle istituzioni nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze nel trasporto; Graziano Lori, presidente dell’associazione Cerchio Blu, l’importanza del sostegno psicologico ai famigliari delle vittime e agli operatori delle forze di polizia. In conclusione un acceso ed interessante dibattito. Una sala affollatissima e una partecipazione attiva e sentita di uomini e donne in divisa orgogliosi di un costante e quotidiano impegno a tutela della sicurezza. Nel confronto è stato affrontato il tema dei delicati problemi inerenti la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente con l’obiettivo di ridurre al massimo le insidie della strada e i rischi di inquinamento, a preservazione e tutela della sicurezza e dell’ambiente ed a vantaggio delle future generazioni. Un interessante scambio intersettoriale con l’obiettivo di fortificare la grande sinergia tra i vari interlocutori interessati e coinvolti nelle varie fasi di analisi, prevenzione e soccorso. Questo primo convegno annunciano gli organizzatori è l’inizio di un confronto che porti all’istituzione di un tavolo tecnico che programmi le linee operative per un piano di sicurezza stradale attiva.