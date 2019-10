Sold out e applausi per Tosca al Giglio

Bellissimo successo ieri (18 ottobre) al Teatro del Giglio per la prima Tosca di Giacomo Puccini: lunghi minuti di applausi hanno gratificato il cast, in un teatro esaurito in ogni ordine di posti per il titolo di apertura della Stagione operistica 2019-2020 e dei Puccini Days. Successo pieno e convinto per tutti gli artisti - dal direttore d’orchestra Marco Guidarini al regista Ivan Stefanutti (che ha firmato anche scene e costumi), Marco Bargagna (maestro del coro) e Sara Matteucci (maestro del coro voci bianche) –, per l’Orchestra della Toscana, il Coro Ars Lyrica e il Coro voci bianche Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia. Applauditissimi gli interpreti Daria Masiero (Floria Tosca), Enrique Ferrer (Mario Cavaradossi) e Leo An (Barone Scarpia), e con loro Matteo D’Apolito (Cesare Angelotti), Saverio Pugliese (Spoletta), Donato Di Gioia (Il sagrestano), Marco Innamorati (Sciarrone), Lorenzo Nincheri (Un carceriere) e Giovanni Fontana (Un pastore).