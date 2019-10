Show cooking e degustazioni con Terre di Pisa

Raccolti e raccontati da una fiera ed entusiasta Camera di Commercio. Al taglio del nastro, insieme al presidente Valter Tamburini, c'erano tra gli altri i consiglieri regionali Andrea Pieroni e Antonio Mazzeo, insieme alla rappresentanza del comune di Pisa.L'occasione è ghiotta, appunto, non solo per assaggiare e apprezzare i prodotti, ma anche per capire da dove vengono e il processo di lavorazione che c'è dietro per ottenere la qualità che Terre di Pisa garantisce ogni anno. Salumi, formaggi, vini, ma anche dolci, cioccolato che fanno della provincia un gigante enogastronomico. Anche molti turisti di passaggio dalla città della Torre ne hanno approfittato. E sono infatti i prodotti culinari che fanno da volano per il turismo in provincia di Pisa e in tutta la Toscana. La manifestazione dà spazio a tutti: oltre alla grande area degli stand delle migliori aziende, anche uno spazio per la ludoteca e i laboratori dei più piccoli e show cooking.