"Il giro dell'horror" ai Comics in anteprima al Cinema Centrale

A Lucca Comics sarà possibile vedere il primo episodio de Il Giro dell’Horror, l’1 novembre alle 16 al Cinema Centrale Ideato e scritto da Luca Ruocco, per la regia di Paolo Gaudio e con la produzione esecutiva di Francesco Abonante, Il Giro dell’Horror è un format a puntate a cura di InGenereCinema.com che, episodio dopo episodio, immerge lo spettatore nel mondo personale e creativo di uno dei protagonisti dell’horror nostrano, mescolando documentario e fiction. L’ospite di turno, nel raccontarsi di fronte alle domande di Luca Ruocco, si troverà a vivere situazioni incredibili e divertenti gag. Un viaggio ricco di sorprese e colpi di scena, che i filmmaker vivono in prima persona assieme agli spettatori, poiché la sola e unica regola ne Il Giro dell’Horror è che il protagonista di ogni puntata – fatta eccezione per la prima – venga scelto liberamente da quello della puntata precedente, proiettando gli autori e il pubblico all’interno della #horrorchallenge.

A inaugurare il progetto è il regista Domiziano Cristopharo, protagonista della prima puntata, coraggioso e discusso autore del nostro panorama indipendente che, con storie sospese tra crudezza spietata e allucinante realtà da incubo, è riuscito a costruire e affermare una poetica del tutto personale, spaziando dall’horror estremo a quello più fiabesco, senza mai sentirsi ingabbiato all’interno di un genere. Con una filmografia di oltre 20 titoli – da House of Flesh Mannequins (2009) a Nightmare Symphony [2019] – Cristopharo è il regista italiano indipendente più prolifico e il iro all’interno del suo mondo cinematografico sarà carico di aneddoti interessanti e divertenti, ma anche di macabre scene di sangue e di un esplicito e drammaturgico utilizzo del corpo e della sessualità, passando attraverso incontri importanti e grandi numi tutelari. Ad accompagnarlo all’interno di questo viaggio, alcuni dei suoi più stretti collaboratori, tra cui lo sceneggiatore Antonio Tentori (Un gatto nel cervello, Dracula 3D) e l’attrice di film hard Roberta Gemma (Bloody Sin, The Transparent Woman).Prodotto da InGenereCinema.com – sito dedicato al cinema e alla cultura horror, del fantastico, del bizzarro e dello straordinario – con il sostegno di Space Off di Tino Franco, Il Giro dell’Horror segna il primo passo del portale nel mondo delle produzioni audio-visive. Un passo che, non a caso, coincide con un importante anniversario: quello dei 10 anni di attività di www.ingenerecinema.com, che da sempre ha riservato un occhio di riguardo e un acceso interesse proprio al genere horror.Tanti gli artisti e i professionisti che hanno preso parte a questo viaggio nell’horror italiano. Sul palco di Lucca Comics & Games, moderati dal giornalista e critico cinematografico Andrea Guglielmino, saranno presenti Luca Ruocco (creatore, sceneggiatore e protagonista della docu-serie), Paolo Gaudio (regista), Francesco Abonante (produttore), Domiziano Cristopharo (protagonista del primo episodio), Helena Masellis (disegnatrice di fumetti e concept artist, autrice del logo e dei disegni delle sequenze animate della docu-serie), Tino Franco (presidente della casa di produzione Space Off) e Poison Rouge (attrice).