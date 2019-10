Inaugura la mostra di Maria Guida

Inaugura domani (25 ottobre) la mostra della pittrice Maria Guida, che nell'occasione verrà ospitata nella bellissima cornice della chiesa di San Benedetto in Gottella in piazza Bernardini.

Tightrope, appunti sul funambolismo è il titolo dell'esposizione: “La figura del funambolo mi ha sempre ispirato – racconta Maria Guida – come fosse una metafora della vita, siamo sempre alla ricerca di un equilibrio nella nostra vita. Ci muoviamo come dei funamboli su una corda e allo stesso modo di un funambolo che lotta contro la forza di gravità per non cadere, anche noi dobbiamo restare concentrati per non perdere il nostro equilibrio”.