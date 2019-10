Gloria Campaner in concerto per Aml al Boccherini

Gloria Campaner è l’ospite del prossimo concerto della stagione cameristica dell'Associazione musicale lucchese, in programma domenica (27 ottobre), alle 17, all’auditorium del Boccherini. Presente nella programmazione dei principali festival e istituzioni italiane, tra cui il Festival MiTo, Ravello festival, l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, il teatro La Fenice di Venezia. Per l'ocasione, apprezzata in tutto il mondo per la tecnica e per le capacità di interprete anche del repertorio contemporaneo e sperimentale, Campaner eseguirà due capolavori assoluti del repertorio romantico per pianoforte. Aprirà il recital con le Scene Infantili op. 15 di Robert Schumann, un’opera che fa della semplicità un capolavoro con le sue melodie immediate, le successioni armoniche semplici e mai scontate, frutto di una profonda unità d'ispirazione che rendono Le scene un'amabile suite in tredici istantanee. A seguire i 24 Preludi op. 28 di Frédéric Chopin, brani straordinari in ognuno dei quali è possibile rintracciare tutto l’universo musicale di Chopin, in una specie di diario personale.

Il concerto sarà introdotto dal direttore dell’ismm Luigi Boccherini, Fabrizio Papi.