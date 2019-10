Comics day 1, la guida all'indispensabile

E per il resto? Ecco una guida al meglio che possa offrire la prima giornata dell'evento.La prima grande giornata di Lucca Comics and Games si apre di buon ora. Già alle 9 nell’auditorium di San Girolamo si presenteranno le squadre delle. Ma il grosso degli eventi si snoda dopo l’inaugurazione ufficiale delle 10 al teatro del Giglio. Fra i momenti a non perdere sicuramente quello delle 10,30 alla chiesa di San Romano con il panel pubblico, tra finzione e realtà. Per l’occasione Bernardo Antoniazzi, visual effects di Infinity Ward, parlerà assieme a Claudio Spinelli, ex-incursore Col Moschin, dei punti di contatto tra finzione e realtà di Call of Duty Modern Warfare titolo pubblicato da Activision presente sul baluardo San Regolo.Scontro fra leggende alle 11 in sala incontri della Cappella Guinigi con Il grande. Vuole essere un confronto tra due storie simili ma allo stesso tempo molto diverse in cui gli “eroi”, tormentati dal sacrificio che gli viene chiesto, rinunciano alla loro vita normale per poter difendere il mondo (che negli anime è spesso circoscritto al solo Giappone) dai nemici che arrivano, citando il Generale Nero, dal mare, dalla terra e dal cielo. Per l’occasione si rivivranno momenti epici delle due serie tv grazie a spezzoni video e curiosità sulle due opere del maestro Go Nagai in un percorso nella memoria di chi quegli anni li ha vissuti in prima persona e per chi, oggi, si avvicina a questi due anime riscoprendo le basi della narrazione delle genere robotico.Curiosità alle 12 nell’auditorium di San Girolamo dove si proietta, un documentario che indaga su come sia cambiato il mondo del fumetto grazie alle innovazioni digitale. Tra gli intervistati Zerocalcare, Sio, Igort, Mario Gomboli, Matteo Stefanelli, Michele Foschini, Cristina Portolano, Ratigher, Leo Ortolani, Giulia Cellino detta Ritardo, Roberto Recchioni, Alessandro Baronciani, Alice Milani e Antonio Serra. Regia di Daniel Oren. A moderare l'evento uno degli intervistati, Massimo Giacon.Sempre alle 12 il primo grandissimo evento dei Comics. Al Cinema Astra la Walt Disney Company Italia presenta. Per l’occasione ci sarà l’incontro con Joonas Suotamo (l’attore che interpreta Chewbacca). Modera Badtaste.it. Per chi è interessato ingresso con biglietto e braccialetto della manifestazione valido quel giorno. Per gli amanti dei manga alle 12,15 appuntamento con la presentazione delle novitàal teatro del Giglio. Georgia Cocchi Pontalli e Jacopo Costa Buranelli presentano le novità per il 2020. Non mancheranno sorprese e gadget per tutti i partecipanti. Per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9 del giorno dell'evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto.Prima finale alle 12,30 nella Sala Pro dell’Agorà con il: i 15 finalisti si contendono il premio del concorso per i progetti di storie a fumetti.Alle 13,30 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte si terrà la presentazione del libro. In questo libro il lettore sarà condotto a ricercare i segni del passaggio di Ettore Majorana a Lucca, accompagnato dalle vicende di Jonas Gentili, un uomo amante della tranquillità e della vita senza troppi imprevisti. Ma perché Majorana ha scelto proprio Lucca per concludere le sue ricerche e, forse, la sua vita? A questa domanda cercherà di rispondere il protagonista del romanzo compiendo un viaggio alchemico ricco di avventura e sorprese che lo porterà a scoprire che, come ebbe a scrivere Ettore, “all’origine di avvenimenti umani si trova un fatto vitale egualmente semplice, invisibile e imprevedibile”. Con l’aiuto del professor Pacifici, un cabalista in pensione, e Ariel, un enigmatico personaggio, Jonas avrà l’opportunità di scovare quel fatto vitale, che i cabalisti chiamano Luz.Grande ospite alle 14 di domani in San Girolamo: Andrzej Sapkowski raccontain occasione della nuova edizione del Guardiano degli innocenti, primo libro della saga, e del lancio della serie Netflix. Sempre alle 14 all’Agorà Adriano Scarmozzino presenta il suo libro Il viaggio di A che narra la storia di una ragazza che attraversa i continenti in cerca della madre misteriosamente scomparsa. Il viaggio è costituito da un insieme di episodi che vedranno la protagonista intraprendere un lungo percorso che dal Cile la porterà fino in Cina, passando per l’Argentina, la Spagna, la Francia, la Germania, l’Italia, l’Egitto e l’India. Alcuni episodi sono ambientati nella città di Lucca, nel territorio provinciale e in altre città della Toscana (Firenze, Livorno). Da un punto di vista psicologico, il romanzo è un viaggio che induce verso la conoscenza di sé e del mondo, affrontando molti tematiche (la famiglia, l’amicizia, l’amore, la guerra, la ricerca della libertà).sarà il tema dell’appuntamento delle 14 in sala Robinson della chiesa di San Giovanni. Modera Luca Valtorta, moderatori Michele Masiero e Roberto Recchioni. Alle 14,30 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca si tiene la presentazione del secondo volume de. Il fumetto parla di un dirigente del commissariato di Diamante in Calabria, che partendo dall'affondamento sospetto di un'imbarcazione arriva fino al cuore dell'Europa per risolvere un caso di crimine ambientale. A seguire si aprirà il confronto fra poliziotti a fumetti e poliziotti in carne e ossa. Durante la presentazione dressing live di Daniele Bigliardo.Prima grandedomani (30 ottobre) alle 15 a tema League of Legends: la partenza è prevista dalla chiesa di San Romano. Sempre alle 15 in Sala Tobino di Palazzo Ducalesvela la cover esclusiva dipinta per Panini Comics di House of X#1, e racconta della sua visione della rivoluzione mutante scritta da Jonathan Hickman e della filosofia della professione del fumettista.Si parla dialle 15,30 nella sala caffetteria di Palazzo Ducale. Non tutti i videogames possono essere annoverati fra le "attività sportive" ma lo sono certamente quelli che simulano gli sport reali. Con questa premessa si sta muovendo il Cio e il Coni stanno monitorando con attenzione queste attività che coinvolgono e appassionano milioni di praticanti i quali, in gran parte, lo fanno solo come divertimento. Chi vuole farlo nell'ambito di competizioni sportive ha ora, grazie a Federesports, una serie di elementi che consentono la partecipazione a trofei e campionati ufficiali con giudici qualificati della Federazione italiana cronometristi.Interessante appuntamento alle 16 in auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. In un panel moderato da Federico Guerri, Alessandro Bilotta, Elisabetta Di Minico, David Messina e Marco Rizzo rifletteranno sulla, nel fumetto e al cinema e sulle tendenze distopiche della realtà contemporanea, approfondendo temi che vanno dalla violenza e la sua giustificazione alla trasformazione dell’informazione in uno strumento di condizionamento.Proseguono a Lucca Comics & Games i festeggiamenti per. Oltre alle pubblicazioni a lui interamente dedicate, sia inedite che “cult” (queste ultime a firma di autori prestigiosi come Barks e Taliaferro), in sala Robinson alla chiesa di San Giovanni alle 16 verrà presentato anche l’album di figurine PaniniAlla stessa ora nella sala incontri si terrà la presentazione, sotto il patrocinio del Comune di Lucca e con l'autore Marco Ristori, del fumetto dal titolo, incentrato sulla libertà di pensiero delle persone. All’evento di presentazione di Lucca prenderanno parte, oltre all’autore del fumetto Marco Ristori, anche Ilaria Vietina, assessore del Comune di Lucca, Nicola Gualerci ideatore del progetto Artidoro Educational, Donatella Donati e Luciano Cini coautori del romanzo dedicato al progetto, dal titolo Artidoro, il romanzo.Alle 17,15 comincia la cinque giorni di concerti sul palco del baluardo di San Donato con. Alle 17,30 al Cinema Astra, invece, la grande anteprima di Stephen King’s Doctor Sleep della Warner Bros Italia: introduce Badtaste.it. Alle 18 nello showcase in Sala Tobino ritorna uno degli eventi fissi di Lucca Comics & Games cone la sua performance da primato “30 strisce in 30 minuti”.La serata parte alle 18,30 in Sala Ingellis nell’area Games con unacon ospiti Diego Cerreti e Stefano Castelli. Inizia alle 19 la serie di eventi dedicati a, l’ultimo film della saga: prima il laser show eventi, quindi alle 20,30 l’anteprima del film al cinema Astra.Alle 19,30 sul palco del baluardo San Donato cantano e suonano i mitici, compositori delle musiche dei film di Bud Spencer. Alle 20,30 nel Salone del Vescovado don Giovanni Berti introduce Nella vignetta del signore per parlare di fede e fumetto.Grande evento serale a chiudere la prima giornata al teatro del Giglio con. Una commedia in musica dalla graphic novel Cinzia di Leo Ortolani, prodotta da Lucca Comics & Games con adattamento teatrale e regia Nicola Zavagli. Per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9 del giorno dell'evento e fino ad esaurimento.