Da tutta Italia a Montecatini per il casting del film di Dado Martino

Poche ore all'evento più atteso. Sabato pomeriggio (2 novembre), dalle 15 fino alle 19, alle terme Excelsior di Montecatini, si apriranno le selezioni per partecipare alle riprese del film di Dado Martino. Su Facebook ci sono più di 300 persone che già hanno prenotato la propria presenza per essere provinati con la speranza di prendere parte al film. Il lungometraggio, dal titolo Tutto il mondo è palese, diretto dal regista napoletano, con le musiche originali del Maestro Corrado Giannetti, sarà girato in Valdinievole a partire dal 9 di novembre, con uscita nelle sale a partire da aprile. Il cast sarà composto da attori famosi su tutto il territorio Nazionale, come Gianluca Magni, volto noto di Il bello delle fonne, fino ad arrivare a Jerry e Gelli, famoso duo comico che ha visto la loro presenza accanto a Leonardo Pieraccioni in molti dei suoi lavori.

Tanti altri attori come Franco Lagomarsino, attore di teatro che per la prima volta sbarcherà al cinema con un personaggio scelto appositamente dal regista. Direttamente da Striscia la Notizia invece, Rossana Canta, nota cantante delle Swingeress, anche lei per la prima volta sul grande schermo accanto a Alberto Maione. Una commedia comica girata prevalentemente a Castelvecchio e Vellano dove vedrà anche un ospite d'eccezione molto noto nella Valdinievole, ma ancora top secret. Questo personaggio che ha fatto molto parlare di se, che ha una carica politica proprio nella provincia pistoiese ha accettato di partecipare alle riprese con un suo cammeo.

Tutto il mondo è palese, narra la storia di due paesi confinanti proprio tra Toscana ed Emilia Romagna, una lunga lotta tra i due comuni che dura da decenni e non vede mai un vincitore. Attore ma non attore sarà anche un campione mondiale di tiro al piattello, il giovane toscano che ha vinto quasi tutto nella categoria Junior, Andrea Lapucci sarà in scena accanto al regista che in questo film sarà anche attore, Dado Martino. Sabato pomeriggio le terme Excelsior ospiteranno moltissime persone per la selezione di comparse e piccoli ruoli e chi sa, se la produzione non trovi un altro Leonardo di Caprio o una nuova Cucinotta. Moltissime sono le prenotazioni ma i posti a disposizione sono solamente 300. Le candidature sono assolutamente a titolo gratuito e potranno partecipare tutti, uomini, donne e bambini, muniti di carta di identità e codice fiscale, i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o un tutore legale.