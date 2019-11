Aperte le iscrizioni al laboratorio d'arte della fondazione Ragghianti

Si aprono le iscrizioni al Lucca in viaggio nel tempo, il laboratorio d’arte per bambini che si terrà sabato 16 novembre e sabato 30 novembre alla fondazione Ragghianti, abbinato alla mostra Bernardo Bellotto 1740. Viaggio in Toscana, aperta con grande successo di pubblico da sabato 12 ottobre e visitabile fino al 6 gennaio. L’attività è a cura di Federica Chezzi e Angela Partenza, del dipartimento educazione e didattica della fondazione Ragghianti, che accompagneranno i bambini in una visita guidata interattiva alle opere esposte.

In questo laboratorio i partecipanti lavoreranno sulla bellissima piazza San Martino di Lucca, centro focale della mostra, manipolando sguardi antichi e contemporanei: i disegni e i dipinti dello stesso Bellotto si sovrapporranno alle fotografie dei nostri giorni, per un suggestivo viaggio nel tempo, ricco di prospettive, palazzi e personaggi. Ma quale storia nascosta narrerà la nostra personale e onirica visione perfetta? Saranno le piccole e i piccoli partecipanti a raccontarlo!

È possibile iscrivere i bambini al laboratorio di sabato 16 novembre, che si svolgerà dalle 16 alle 17,30, scrivendoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonando al numero 0583.467205 in orario di apertura della mostra, dalle 10 alle 19 tutti i giorni, a eccezione del lunedì. Il laboratorio sarà ripetuto anche sabato 30 novembre, sempre alle 16. L’attività è pensata per bambini dai 6 agli 11 anni e ha un costo di 8 euro, comprensivo di ingresso alla mostra.