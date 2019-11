L'altra vita del Gatto, successo per la presentazione del libro di Maria Borghini

La presentazione del romanzo giallo L'altra vita del Gatto è stata protagonista sabato sera come annunciato, alla Libreria Daniela in via Roma, ad Altopascio, con pieno successo. L'autrice, Maria Borghini, è stata intervistata da Elisa Varetti, disegnatrice della copertina, ricevendo numerose domande sull'opera e la creatività in genere.