Festival regionale di teatro, primo appuntamento al Nieri di Ponte a Moriano

La compagnia vincitrice rappresenterà la Toscana al Festival nazionale che quest’anno sarà ospitato dalla Calabria e nel quale concorreranno le vintrici degli omologhi concorsi regionali. “Uno straordinario esempio di continuo ribaltamento tra essere e apparire, fra immaginario e realtà”. Sono queste le parole adoperate da Jean-Paul Sartre per definire Le serve di Jean Genet, testo ispirato da un fatto di cronaca nera degli anni Trenta, che sconvolse l’opinione pubblica francese: l’uccisione di una ricca signora e della figlia da parte delle due domestiche. Genet lo prese a modello della sua farsa tragica, in cui due sorelle a servizio presso una ricca signora ogni giorno inscenano una pantomima in cui a turno si scambiano i ruoli di serva/padrona. Indossando gli abiti di Madame durante la sua assenza e simulando un finto omicidio della signora, tirano talmente la corda che sono costrette a provare ad uccidere sul serio la loro padrona e, non riuscendovi, decidono di auto annientarsi.Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320.6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mailIl costo dell’ingresso è di 8 euro (ridotto 6 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati Fita 4 euro). Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della Fita è consultabile sul sito www.fita-lucca.it o sulla Pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.