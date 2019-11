Cibo e salute, se ne parla al Desco

Per vivere bene, bisogna mangiare bene: convegni, laboratori per bambini, talk per approfondire il tema della salute e del cibo, e come una corretta alimentazione sia il miglior modo per prevenire le malattie e restare in forma sono tra gli eventi in programma a Il Desco 2019. Si inizia sabato 30 novembre con il convegno organizzato a cura dell’Unità disciplinare di senologia di Lucca, durante il quale si parlerà dell’importanza del cibo per la salute e il benessere del corpo e della mente, tra sensorialità e piacere, anche nei momenti di fragilità e del tempo come una delle dimensioni che riempie i nostri piatti ogni giorno, ma che assume un gusto nuovo nel passaggio tra salute e malattia, producendo nuovi ritmi. Nel pomeriggio, a cura dell’Alice Benvenuti onluss, sarà invece, affrontato il tema dell’alimentazione in età pediatrica nei bambini ricoverati in ospedale.

La sana alimentazione ci garantisce anche di dormire con gusto, se ne parla domenica (1 dicembre), nel convegno dedicato ai disturbi del sonno e su come la nutrizione possa aiutare ad avere un sonno migliore, a cura del Centro del sonno dello studio medico dentistico Santa Apollonia.I benefici della frutta e verdura (domenica 1 dicembre), l’importanza del pesce (sabato 7 dicembre), sono i temi dei laboratori per i bambini, organizzati da Incanto Party Planner & Animazione di Samantha Pardini, un modo divertente per sensibilizzare anche i più piccoli.Si parlerà anche di intolleranze alimentari (sabato 7 dicembre), quelle vere e riconosciute dalla comunità scientifica: in particolare, sarà affrontata l’intolleranza al lattosio a 360 gradi, e sarà spiegato cosa si può mangiare, come si può gestire sia in cucina sia fuori casa, sfatando alcuni falsi miti. Evento a cura dell’Aili - Associazione italiana latto-intolleranti.Infine, sabato 7 dicembre ci sarà il convegno Il bambino: buona tavola, buona crescita, buona salute, che vede interventi di pediatri sul tema della corretta l’alimentazione fin dalla prima infanzia, a cura del professor Raffaele Domenici in collaborazione con Coldiretti Lucca, che chiuderà in convegno con un intervento della presidente Elena Giannini dal titolo In fattoria ... seminiamo Ben-Essere, e una degustazione tipica di stagione a chilometri 0.Gli eventi fanno parte del calendario degli incontri organizzati in occasione de Il Desco 2019, in programma a Lucca nei giorni 29, 30 novembre, 1 dicembre, 6, 7 e 8 dicembre.Sul sito ildesco.eu è possibile consultare il programma completo, con l’indicazione dei giorni e degli orari.La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dei beni culturali, della Regione Toscana è sostenuta dal Comune di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Banca del Monte di Lucca. Sponsor della manifestazione ad oggi sono: Mediaus, Naturanda, Paperlynen caps, Ecocanny, Puccini e la sua Lucca, Noi Tv, Sofidel, Lucca Kids, Zebar street cafè, Comunity Cfa, Cook inc., Goditalia e Five Stars.