'Non me la sono cercata', al Cred l'incontro sulla violenza sulle donne

No, non me la sono cercata. Perché la violenza non è colpa delle donne. Q uesto il titolo dell'incontro che si terrà domani (23 novembre) alle 17, alla Sala Mem al Cred, in via Sant'Andrea, 33. L'incontro e la testimonianza di una donna su un tema che riguarda da vicino tutti, per conoscere e riflettere.