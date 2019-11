Gran prix Toscana, finale al teatro Nieri con De Filippo

La vicenda racconta di una famiglia poverissima, pronta a qualsiasi espediente pur di fare soldi, anche a firmare 'carte false' o a mettersi al servizio di coppie equivoche. Il destino avverso, però, si accanisce contro così che anche quello che potrebbe essere un colpo di fortuna si trasforma in un’ulteriore disgrazia.

Si arriva così, dopo accadimenti vari ed esilaranti colpi di scena, alla conclusione che, nella vita, la fortuna, prima o poi, presenti un conto al quale non ci si può sottrarre e che, quella con la effe maiuscola, si debba pagare con un grande 'sacrificio', che il nostro protagonista è sicuramente pronto a fare a beneficio di tutta la famiglia.

Reale fulcro e asse portante del testo teatrale è il prezioso e inconfondibile umorismo venato di amarezza che contraddistingue le commedie di Eduardo De Filippo, in questa circostanza coadiuvato nella stesura della pièce dal commediografo e giornalista Armando Curcio. Una comicità mai volgare, che regala innumerevoli risate al pubblico ma al contempo lo induce alla riflessione, narrando una fatica di vivere il quotidiano che travalica il tempo e lo spazio, proiettando la Napoli del secondo dopoguerra nell’attuale contesto socioculturale, paragone quanto mai azzeccato e veritiero vista la difficoltà sempre crescente di innumerevoli famiglie a raggiungere la fine del mese e il sempre più diffuso impoverimento morale e culturale del nostro paese. E questa è proprio la missione più alta e preziosa del Teatro, concepito dai De Filippo come 'racconto della lotta quotidiana che fa l’uomo per dare un senso alla propria esistenza'.

Due ore di divertimento intelligente ed appassionante, suggellati da un finale a sorpresa che non mancherà di stupire ed appassionare lo spettatore. Regia di Mauro Gualzetti. Al termine seguirà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Festival regionale Grand prix Toscana 2019. Per info e prenotazioni: 320.6320032. Il costo dell’ingresso è di 8 euro (ridotto 6 euro per i bambini tra i 6 e i 12 anni; tesserati Fita 4 euro).