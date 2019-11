Misteri, a Lucca il convegno regionale del Cicap

Il Cicap è un’associazione scientifica e educativa che promuove un'indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell'insolito. Fondata nel 1989 da Piero Angela e da altre personalità del mondo della scienza e della cultura, tra cui Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Umberto Eco e Tullio Regge, vede oggi tra i suoi componenti Guido Barbujani, Edoardo Boncinelli, Gilberto Corbellini, Silvio Garattini, Giulio Giorello, Paolo Legrenzi, Daniela Lucangeli, Marco Malvaldi, Giorgio Manzi, Massimo Pigliucci, Giacomo Rizzolatti, Carlo Rubbia, Sandra Savaglio, Gianluca Vago, Antonella Viola, Margherita Venturi, Lucia Votano.La storia, come la scienza, è piena di misteri, talvolta molto intricati, e gli storici lo sanno bene. La storia però, come la scienza, ha le sue regole, grazie alle quali vengono valutate la serietà e la validità di una ricerca. E come accade nell'ambito della ricerca scientifica, il confronto con la comunità degli storici non può essere eluso. Il quarto convegno regionale del Cicap Toscana intende fare un po' di chiarezza su cosa significhi fare ricerca storica e sul modo con cui affrontare una ricerca sui misteri della storia, grandi e piccoli, famosi e meno noti, tra leggende e fatti reali, libri e manoscritti perduti, complotti e mostri di varia natura. Ricordando sempre la massima di uno dei più importanti storici del Novecento, Arnaldo Momigliano: “Ogni storico serio nel dubbio consulta i colleghi, soprattutto quei colleghi che hanno fama di essere scettici e inesorabili. Dimmi che amici hai, e ti dirò che storico sei”.I relatori son Elena Iorio (storica sociale), Lorenzo Montemagno (docente e storico della teratologia), Marco Ciardi (storico della scienza dell'università di Bologna)Il convegno, aperto a tutti ad ingresso libero, si terrà all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino 7.Parteciperanno inoltre alcune classi del liceo scientifico Vallisneri e dell’Isi Pertini di Lucca.