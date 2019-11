Wiki Loves monuments, Lucca quarta al concorso

Si premiano i vincitori regionali di Wiki Loves Monuments 2019 a Pescia domenica (1 dicembre). Lucca è arrivata quarta al concorso fotografico internazionale che promuove la conoscenza libera dei beni culturali sul territorio. Saranno premiate foto dai comuni di Prato (prima e terza ex aequo), Montecatini Terme (seconda), Pescia (terza ex aequo) e Lucca (quarta).

La Toscana è stata protagonista nel 2018, e quest’anno è risultata per poche centinaia di file la seconda regione italiana per aprtecipazione, sono state caricate finora oltre 5000 nuove foto pari al 20% del totale nazionale. L’anno scorso la provincia di Pistoia partecipò in massa per la prima volta, mentre quest’anno si sono presentate per la prima volta la quasi totalità della provincia di Prato, vari nuovi comuni a cavallo fra le province di Firenze e Pisa, e altri ancora sparsi su tutte le province inclusi i capoluoghi Lucca, Carrara e Massa e due fra i borghi più belli di Italia (Santa Flora e Scarperia e San Pietro).