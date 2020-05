A casa o da asporto: il gelato della pasticceria Regina è solo con ingredienti naturali

Tante, troppe le incognite per questa imminente fase 2. L’unica certezza sembra essere che farà sempre, inesorabilmente, più caldo. E allora perché non rinfrancare lo spirito e il palato con un gelato? Ma non uno qualsiasi. Un gelato fatto a regola d’arte, con sapienza e creatività. Quello che dal 2013 accompagna ogni primavera e ogni estate l’offerta più tradizionale della pasticceria Regina.

A domicilio o da asporto (su ordinazione come previsto dalla normativa), una vaschetta di gelato Regina è una coccola genuina e una piccola occasione per fare festa. Entra nelle case, unisce, fa stare bene. Ed è un’ottima merenda per grandi e bambini perché ogni giorno il gelato arriva fresco, fatto da poco e con materie prime di qualità.

“Il nostro è un gelato ‘pulito’, mi si passi il termine – commenta Stefano Montan, titolare della Regina – perché privo di qualsiasi conservante. Solo ingredienti naturali, solo zuccheri, grassi, solidi e liquidi in equilibrio tra di loro. Ed è per questo che i nostri gusti funzionano: il gelato è studio, è ricerca, è pazienza. Ma una volta trovate le giuste percentuali dei quattro elementi, ci siamo”.

Tangibile la passione di Stefano nel raccontare come si è avvicinato all’arte del gelato: “Sono una persona curiosa di indole, e sono un perfezionista. Non utilizzo né utilizzerò mai semilavorati. Nel settore alimentare purtroppo oggi c’è un po’ di tutto, anche chi dopo due ore di corso pensa di aver le conoscenze per produrre del gelato. Ecco, questo – dice Montan – è quanto di più lontano dalla mia idea di pasticceria. Chi mi conosce sa che può fidarsi e le caratteristiche organolettiche del nostro gelato ne sono la conferma più immediata”.

Già, il gelato Regina è percepito dal palato come freddino. Spiega Stefano: “Un gelato fatto di ingredienti naturali a meno 13 gradi non può che essere freddino. Invece prodotti più industriali ci hanno abituati, negli ultimi anni, anche a gelati ‘caldi’. Sì, è un ossimoro, ma si peschi nella memoria delle proprie papille gustative e il concetto che esprimo è in realtà semplice. Ci sono gelati che non trattengono il freddo: significa che contengono emulsionanti e grassi vegetali. Sono quelli con gusti marcati, forti. Il nostro gelato – continua Montan – è come quello di una volta. I gusti sono autentici, si percepisce la bacca di vaniglia, si sente la scorza di limone e via dicendo”.

Con un messaggio WhatsApp al 3455625830 si può prenotare la propria vaschetta a domicilio o da asporto, scegliendo tra limone, fragola, frutti di bosco, fiori di latte, amarena stracciatella, crema, Regina, nocciola, pistacchio, cremino e, immancabile, cioccolato. A questi spesso si aggiunge un gusto speciale, nato dall’estro del giorno di Stefano. A chi ordina sarà proposto al momento: tuttavia, seguendo la pasticceria sui social, sarà possibile ricevere qualche anteprima.