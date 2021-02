A Lucca nasce “Zerocovid-19”, il primo servizio di trasporto Covid-free

Viaggiare in totale sicurezza senza paura di contrarre il coronavirus? A Lucca si può. Come? Grazie alla soluzione del tutto innovativa per il territorio lanciata da Black Taxi Lucca – prima e unica piattaforma online per prenotare una corsa, con servizio Ncc – che offre ad ogni passeggero viaggi completamente Covid-free.

Il progetto si chiama Zerocovid-19, ed è il primo servizio di trasporto Covid-free certificato in Italia. Dopo un anno molto difficile per il settore dei trasporti a causa della pandemia, con pochissimi spostamenti, Antonello Fambrini, titolare di Black Taxi Lucca, ha deciso di ripartire investendo sulla sicurezza dei propri clienti.

Ecco come funziona il nuovo servizio e com’è nata l’idea: “Alcuni colleghi che hanno aziende di bus – racconta Antonello Fambrini – hanno istallato sui loro mezzi un sistema di sanificazione continua, chiamato Air Clean, che distrugge batteri e virus, tra cui anche il Covid-19. Sono stati fatti dei test nei laboratori dell’ospedale San Raffaele di Milano ed hanno dato esito positivo. Così ho pensato di istallare questi sanificatori sui miei mezzi e quelli dei partner della piattaforma Black Taxi Lucca, in modo da offrire un servizio realmente Covid-free certificato che ho chiamato Zerocovid19: il primo servizio di trasporto Covid-free a Lucca, dedicato a chi deve muoversi magari per lavoro o altre necessità e vuole farlo in sicurezza”.

Con Black Taxi Lucca spostarsi sarà sicuro grazie ad un catalizzatore al triossido di tungsteno, installato su tutti i veicoli e testato dall’ospedale San Raffaele di Milano (clicca qui per leggere la pubblicazione) che distrugge, non solo tutti i virus e quindi anche il covid-19, ma anche batteri, l’inquinamento e tutti gli odori sgradevoli. Con il sistema di purificazione per fotocatalisi, i canali di aspirazione, che riciclano l’aria potenzialmente infetta dentro l’abitacolo, non la convogliano in un comune filtro ma sfruttano un principio chimico: per effetto della luce il catalizzatore reagisce con l’acqua contenuta nell’aria generando radicali liberi che “disgregano a livello molecolare gli agenti patogeni eventualmente presenti”.

Un prodotto certificato: tutti i veicoli che hanno istallato questo nuovo sistema avranno un adesivo ben visibile esposto dietro ogni vettura.

Non solo: oltre all’innovativo servizio (che sarà sempre acceso) e una puntuale sanificazione, ogni mezzo di Black Taxi Lucca è dotato di igienizzanti e di un divisorio protettivo in plexiglass, che separa la zona di guida da quella dei passeggeri.

Utilizzare la piattaforma di Black Taxi Lucca è semplicissimo: basta collegarsi al sito https://blacktaxilucca.com/ ed in pochi passaggi sarà possibile prenotare il proprio trasferimento totalmente sicuro. È possibile, inoltre, scegliere tra 3 diversi mezzi: una berlina, un van o un’auto di lusso. La piattaforma, infine, offre anche la possibilità di pagare immediatamente con Paypal o carta di credito.

Per maggiori informazioni: blacktaxilucca.com, 329.66.90.854, booking@blacktaxilucca.com.