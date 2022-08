Ad Antraccoli il piacere è servito alla sagra del pioppino con la polenta

Tutto pronto ad Antraccoli per la tradizionale e ormai storica sagra del pioppino con la polenta, come sempre organizzata dall’associazione paesana La Biribaola. Quest’anno si parte giovedì (1 settembre) fino a domenica 4, per poi replicare il weekend successivo, dall’8 all’11 settembre, negli spazi del campo sportivo vicino alla chiesa sulla via Romana.

Come sempre in primo piano ci sarà il piacere del palato, senza dimenticare la buona musica e soprattutto l’allegria che ormai è connaturata alla manifestazione che da sempre unisce tutto il paese. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle 19: protagonista della tavola sarà, naturalmente, il fungo pioppino servito in umido insieme alla polenta. Un richiamo cui sarà difficile resistere. Alla sagra, sarà possibile ordinare anche la variante con i funghi porcini. Nel menu tante altre specialità: le penne al sugo di pioppini, il baccalà in umido con polenta, grigliate di carne, bistecche, fagioli e patatine fritte ma anche piatti freddi, panini e bruschette. Possibile anche l’asporto (costo del contenitore 0,50 euro).

Per concludere in bellezza la serata, immancabili nel menu anche le fette di torta, il gelato, limoncello, bollicine e amari, cocomero fresco e crepes con la Nutella.

Come sempre le serate saranno allietate dalla musica delle migliori orchestre e dal buonumore e la cortesia di tutto lo staff. Dopo cena, infatti, musica e balli in compagnia di alcune delle orchestre più conosciute della Toscana: si parte il 1 settembre con l’orchestra Retropalco con Ruggero Scandiuzzi, poi sarà la volta di Manuela Ross (2 settembre), dell’orchestra Sentiero del cuore (3 settembre) e domenica 4 grande show con l’orchestra di Dario e Letizia.

Si riparte il fine settimana successivo con l’orchestra Souvenir (8 settembre), Steve Martin dj (9 settembre), mentre le ultime due serate vedranno sul palco Angela Music (10 settembre) e l’orchestra Retropalco (11 settembre).

Per prenotare i tavoli è necessario chiamare il numero 3393107784 (Mauro). Si ricorda che i tavoli prenotati e non occupati entro le 21,30 saranno ritenuti liberi e quindi riassegnati a nuovi clienti.