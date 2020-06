Alimenti naturali per ogni… ciotola: a Lucca c’è Barfi

Finalmente ha aperto a Lucca Barfi, il negozio di alimenti naturali e biologici di altissima qualità per i nostri amici a quattro zampe. In assoluto il primo in tutta la Toscana a portare la dieta Barf comodamente nella ciotola dei nostri amici pelosi.

La sfida l’ha raccolta Viola, una biologa ed educatrice cinofila con una smisurata passione per la salute e la qualità della vita di tutti i suoi cani; una scelta fatta questa, per superare un problema davvero importante: quello dell’utilizzo del cibo industriale che sta evidenziando un aumento sempre maggiore, di patologie nella popolazione canina e felina.

Barfi, da poche settimane in viale Luporini a Lucca, grazie ai suoi prodotti di prima qualità come la carne proveniente da macelli italiani selezionati o al cibo fresco e gli snack naturali, ha come obiettivo quello di avvicinare le persone e i loro fedeli amici a una nuova dieta che non ha conservanti, additivi e appetizzanti, ma al contrario è piena di benefici e vantaggi.

Si tratta di una linea di cibi crudi biologicamente appropriati, come suggerisce l’acronimo di Barf – Biologically Appropriate Raw Food, che indica un’alimentazione naturale composta da diversi tipi di carni, pesce e verdure, proprio come gli antenati dei nostri amici pelosi, facevano in natura.

Fornitori ufficiali di Centro distribuzione Barf, attenti e meticolosi nella scelta delle carni, Barfi e Viola offrono solo carni sicure e di altissima qualità, lavorate nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie, abbattute e congelate in pratiche porzioni, ad un prezzo alla portata di tutti.

Da Barfi troverete il massimo aiuto per una dieta alimentare creata secondo l’esigenza del vostro cane o gatto, come in fondo la natura, ci insegna.

Barfi si trova in viale Luporini 454/f a Lucca, è possibile consultare il sito web all’indirizzo www.barfi.it o rimanere aggiornati sulle varie promozioni direttamente sulla pagina Facebook (clicca qui) e Instagram (barfi_lucca).

Telefono: 3313149666, email: barfi.lucca@gmail.com