Apre POLVERENERA Parrucchieri a Lucca

POLVERENERA è un progetto esclusivo e innovativo di saloni in franchising per parrucchieri.

Un luogo dove trovare un servizio di qualità con personale altamente qualificato proveniente dall’Accademia Polverini a Firenze.

Lo scopo dei nostri negozi è quello di far vivere al cliente una customer experience unica attraverso l’esperienza dei nostri professionisti.

Al centro di tutto questo c’è la nostra tecnica, il nostro metodo, il nostro know-how che da oltre 40 anni è al servizio della clientela.

POLVERENERA Parrucchieri apre a Lucca, in via di Tiglio. Piega gratuita il 10 agosto solo su appuntamento. Per prenotazioni 3703556735 (Elisa).