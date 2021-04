Auto e furgoni, tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine

Dieci motivi, e forse qualcuno in più, per preferire il noleggio a lungo termine all’acquisto di un’autovettura. Il mercato, d’altronde, è in perenne mutazione e le nuove tecnologie corrono più veloci di quanto non possano fare le scelte dei singoli.

Certo, così come per le concessionarie, anche per questo tipo di servizio è necessario rivolgersi a chi ha esperienza nel settore e può consigliare al meglio a seconda delle esigenze e delle necessità. Ma chiunque lavori nel campo può senza dubbi presentare un decalogo i motivi per cui noleggiare a lungo termine è una soluzione preferibile all’acquisto.

Un tema che fa certamente preferire la scelta del noleggio a lungo termine è quello del valore: al momento dell’acquisto, infatti, una vettura ha già perso il 30 per cento fra Iva al 22 per cento e svalutazione dell’8 per cento al momento dell’immatricolazione. In caso di noleggio a lungo termine, invece, il rischio è a tutto carico della società che rimane proprietaria del mezzo, mettendo il cliente al riparo di svalutazioni e fluttuazioni finanziarie.

Chi sceglie il noleggio a lungo termine, poi, potrà sicuramente avere un prezzo vantaggioso rispetto al valore dell’automobile, visto che il potere d’acquisto della società di noleggio permette di ottenere forti sconti dalle case automobilistiche, che si riflettono positivamente sul costo del servizio. I canoni di noleggio sono sempre più competitivi e l’acquisto delle vetture a stock permette di consegnarle sempre più velocemente rispetto al tradizionale processo di vendita.

Al momento della scelta la vettura sarà personalizzabile al 100% con tutti gli optional necessari e a seconda delle esigenze e del prezzo, risparmiando molto tempo anche rispetto al consueto “giro di concessionarie”. Un risparmio di tempo che è tale anche verso tutte quelle pratiche legate all’assicurazione e alla manutenzione del veicolo, fra revisioni, tagliandi e quant’altro.

A questo si aggiunge che vengono garantiti, in questo tipo di soluzioni, una serie di servizi inclusi nel contratto che sono più convenienti rispetto all’acquisto: assicurazioni, soccorso stradale, pneumatici sostitutivi e manutenzione, fra gli altri. Con la garanzia della massima tranquillità grazie alla presenza della polizza Kasco con una penale risarcitoria di massimo 500 euro. Inoltre il cliente delega alla società noleggiatrice tutta la gestione di eventi straordinari come sinistri, riparazioni, sanzioni amministrative e sanzioni stradali.

La scelta del noleggio a lungo termine è poi molto flessibile per il cliente. Che può scegliere in ogni momento di variare durata e chilometri previsti dal contratto originario e senza necessità di alcun esborso iniziale di capitali se si sceglie la formula del noleggio a lungo termine senza anticipo.

Per chiudere l’ultimo degli elementi del decalogo dei pro al noleggio a lungo termine: la certezza dei costi fissi della propria mobilità, pur ottenendo un servizio all inclusive e di qualità.

