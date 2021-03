Bollo auto 2021: novità ed esenzioni in arrivo?

Il nuovo anno si è aperto con alcune novità importanti nel settore delle assicurazioni. Le conseguenze della pandemia hanno costretto a una revisione di alcuni aspetti che già erano sul tavolo del legislatore. Tra le modifiche a cui si sta ponendo l’attenzione, anche quella che considera il bollo auto.

Il bollo auto è una tassa annuale, su cui non hai margine di risparmio

La tua polizza auto è facile e gratuita. Confrontare le offerte comodamente seduto sul tuo divano è la vera rivoluzione. Puoi sapere subito il costo della tua RCA, scegliere quali garanzie accessorie aggiungere e trovare la formula che meglio si addice alle tue abitudini: in quanti guidate l’auto? Sei un neopatentato? Sei l’unico a utilizzare il veicolo? Ecco cosa ti serve per inserire il tuo preventivo:

La targa dell’auto

La data di nascita del proprietario

Il contraente è proprietario del veicolo?

Qual è la tua situazione assicurativa?

Puoi usufruire di convenzioni?

Hai altre polizze?

BOLLO AUTO COME CALCOLARLO?

Partiamo dalle definizioni, che cos’è il bollo auto? Il bollo auto è una tassa legata al possesso dell’autovettura che deve essere iscritta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Il bollo auto deve essere pagato una volta l’anno anche se non si utilizza l’auto. Il pagamento di solito deve avvenire entro il mese successivo a quello della data di immatricolazione dell’auto. Ma come calcolare l’ammontare del tuo bollo auto? Ci sono alcune differenze a seconda della regione di riferimento, ma ti basterà indicare all’interno del portale ACI (Automobile Club d’Italia) i seguenti dati:

la tipologia del veicolo interessato

il tipo di pagamento

il numero di targa

BOLLO AUTO E CASHBACK: CHE NOVITA’ CI SONO?

Tra le novità introdotte dal 1 gennaio 2021 c’è anche la possibilità di poter beneficiare del cashback statale, ti basterà versare il bollo nelle tabaccherie o in altri punti dove è possibile utilizzare bancomat o carte di credito. Questo pagamento ti darà il diritto di usufruire di un rimborso del 10%.

FORSE E’ IN ARRIVO UN MAXI-CONDONO

Sul tavolo del Governo si sta vagliando anche la possibilità di un maxi-condono per quanto riguarda il bollo auto. Non c’è al momento nulla di ufficiale, ma si parla di un condono dal valore di 60milioni di euro (decreto Sostegno) e che riguarderebbe quegli automobilisti che non hanno pagato (né bollo né contravvenzioni) tra il 2000 e il 2015 per un importo che non superi i 5000 euro.

Mentre il Governo pensa a mettere a punto un ventaglio di iniziative per venire incontro alle difficoltà del momento, tu pensa a risparmiare grazie alle numerose offerte che ti consentono di risparmiare sull’assicurazione auto e scegli la polizza che fa per te.