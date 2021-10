Capannori, azienda cartotecnica ricerca 6 operai addetti al converting

Maw, Men at Work Spa agenzia per il lavoro, filiale di Lucca, ricerca per importante azienda cartotecnica di zona 6 operai addetti al converting.

Requisiti richiesti: preferibile precedente esperienza maturata in ambito converting, disponibilità a lavoro su 3 turni e ciclo continuo (4:2), residenza in zona, automuniti.

L’azienda offre inserimento in somministrazione con possibilità di finalizzazione.

Zona di lavoro: Capannori

Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo determinato

Per candidature: https://www.maw.it/offerte-di-lavoro-LU-CAPANNORI-28360

