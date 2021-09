Cappelli costruzioni fa 50 anni: “I tempi cambiano, la professionalità cresce, la passione resta”

Ogni anniversario ‘tondo’ è un traguardo e una preziosa occasione per fare festa, con orgoglio per la strada percorsa e motivazione verso gli obiettivi dietro l’angolo. È con questo spirito che lo scorso 3 settembre la famiglia Cappelli ha voluto condividere una serata di convivialità insieme ai professionisti, ai collaboratori e agli amici che hanno accompagnato l’impresa edile lungo ben mezzo secolo.

Alla festa anche il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti

Fondata nel 1971 a Corsagna, piccola frazione del comune di Borgo a Mozzano, l’azienda muove i suoi primi passi nel mondo delle costruzioni e dell’edilizia sul territorio grazie alla passione e alla tenacia di Bernardo, di suo padre Battista e di suo zio Amedeo.

Una vitalità che, in cinquant’anni di storia, non è mai venuta meno e anzi ha accompagnato l’impresa edile Cappelli dalle prime commesse ai grandi progetti che, nel tempo, hanno visto l’azienda protagonista a livello regionale.

A ricordare bene tutte le tappe che hanno segnato la strada dell’impresa di costruzioni è proprio Bernardo Cappelli, fondatore e capostipite della famiglia: “I tempi sono cambiati da quando avviammo l’azienda: nel 1971 cominciammo con un piccolo camion e poche attrezzature, ma con tenacia e determinazione intraprendemmo il percorso di crescita che nel tempo, grazie anche all’ingresso dei miei figli nell’organico, ci ha portato a raggiungere questo prestigioso traguardo. Oggi possiamo contare su un team affiatato e professionale, sulle migliori attrezzature e sui migliori professionisti e questo ci permette di garantire standard qualitativi eccellenti, ma il nostro principale motore rimane la nostra infinita passione”.

“Dal 1989 sono entrato a far parte dell’azienda di famiglia – prosegue Giuseppe Cappelli, figlio maggiore di Bernardo e responsabile operativo dei cantieri – occupandomi fin da subito dell’operatività dei cantieri. Oggi le modalità lavorative si sono evolute e la gestione delle risorse umane, che seguo personalmente, è sempre più al centro dei nostri processi oltre che essenziale per il progredire delle nostre realizzazioni. Il nostro è un lavoro duro, ma al taglio di ogni nastro, la soddisfazione ripaga ogni sforzo”.

Oggi la Cappelli Costruzioni è una solida realtà che opera sul territorio regionale, sia in ambito pubblico sia su commesse private, con una particolare specializzazione per le costruzioni in cemento armato. Un considerevole know-how maturato nei suoi primi cinquant’anni di storia che permette all’impresa di guardare al futuro con consapevolezza ed entusiasmo. Completano il quadro dei punti di forza dell’impresa, da sempre organizzata in modo preciso e puntuale, la coesione del team di lavoro, un parco mezzi d’avanguardia e la capacità di investire costantemente.

“Una gestione oculata e una grande attenzione alle nuove opportunità di mercato è l’essenza della nostra professione – aggiunge Sauro Cappelli, figlio minore di Bernardo e amministratore – e oggi più che mai l’efficienza e la capacità di cogliere le opportunità di investimento sono caratteristiche vincolanti per raggiungere determinati risultati. Ogni giorno lavoriamo in questa direzione e le importanti commesse ricevute testimoniano che siamo sulla giusta strada”.

La propensione al futuro dell’azienda è comunicata, con perfetta sintesi, dal nuovo logo realizzato proprio in occasione di questi primi cinquant’anni di attività. L’obiettivo? Rendere il brand memorabile, riconoscibile, e accrescere la visibilità dell’impresa in un mercato sempre più inflazionato. Partendo dal disegno di un cubo, emblema della solidità e dalla lettera C, iniziale del nome Cappelli, è stato sviluppato uno studio grafico di grande efficacia. Si tratta di un pittogramma stilizzato che intende trasmettere i valori di forza e resistenza che appartengono al Dna dell’azienda dal 1971.