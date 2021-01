Centro Martini, il 2020 in breve: risultati e nuovi obiettivi

L’avvio di un nuovo anno è per Centro Martini l’occasione per concentrarsi sui nuovi obiettivi ma anche per condividere i risultati di un anno difficile poiché, come per tutti, fortemente influenzato dalla pandemia da Covid-19.

Abbiamo costantemente dovuto identificare ed attivare soluzioni nuove per continuare a rispondere alle esigenze dei nostri pazienti da cui traiamo una continua motivazione nel voler essere al loro fianco per contribuire alla salute ed al benessere di ciascuno.

In questo breve articolo, vogliamo condividere i risultati dell’anno appena trascorso ma soprattutto i progetti e le iniziative organizzative, scientifiche, strumentali e relazionali con cui abbiamo affrontato e, con soddisfazione, possiamo dire superato, le difficoltà generate dall’imprevisto contesto senza lasciare indietro i progetti di sviluppo e di innovazione che ci eravamo prefissati di realizzare.

Nel 2020 il nostro Centro ha sviluppato importanti progetti dedicati ai cittadini di Lucca, della provincia e, con appagamento possiamo dire, a tutto il territorio nord-ovest della Toscana a cui, sempre di più ci dedichiamo nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura della propria salute.

Nonostante le difficoltà del periodo e l’impatto della pandemia che ha stravolto ogni equilibrio socio economico, il nostro Centro ha continuato a crescere ed i numeri lo testimoniano.

Nel 2020:

35 sono i professionisti che hanno lavorato

23 le specializzazioni attivate

306 le giornate di lavoro in cui il nostro centro è stato attivo rispondendo alle richieste dei paziente

quasi 90 le convenzioni stipulate con f ondi assicurativi ed integrativi, associazioni di volontariato, associazioni sportive, gli enti e associazioni, le imprese private

6.450 i pazienti degli Studi Medici con circa 6.430 esami/prestazioni

5.880 i pazienti della Fisioterapia con circa 14.324 esami/prestazioni

13.085 i pazienti della Radiologia con circa 15.355 esami/prestazioni

Andando oltre i numeri, il 2020 è stato un anno particolarmente importante per i progetti di innovazione e sviluppo realizzati e su cui l’impresa ha investito per favorire il continuo innalzamento della qualità dei servizi erogati e, non ultimo, uno sviluppo dell’organizzazione che potesse generare vantaggio e valore sul territorio.

Tra i progetti realizzati emergono gli investimenti nella nuova Rmn Siemens Magnetom Aera 48 Risonanza Magnetica Nucleare “big bore”e nella nuova Tac Siemens Modello Somatom Go Now 32 slices a cui si affiancano iniziative e progettualità che hanno coinvolto tutte le aree organizzative aziendali ed in particolare i processi dedicati al cittadino, alla sua informazione ed alle attività pre e post prestazione.

Tra questi siamo particolarmente fieri di aver lanciato il nuovo sito ed il servizio di prenotazione on line e di aver inserito processi di comunicazione semplici e veloci che utilizzando i social riescono a raggiungere con immediatezza il cittadino e fornire un servizio informativo tempestivo e completo.

Oltre ad utilizzare la tecnologia e le informazioni per migliorare l’organizzazione interna e la relazione con il cliente, nel 2020 sono stati avviati nuovi importanti servizi che hanno contribuito tra l’altro ad ‘alleggerire’ il peso e l’impatto della pandemia ed ad affrontare alcune tra le difficoltà che quest’ultima ha indubbiamente generato. Tra questi l’avvio del Consulto on line e i servizi on line erogati dai medici quanto il contatto era impossibile o rischioso. Questa soluzione ha consentito continuità di relazione e di cura, maggiore vicinanza con il paziente, miglior impiego del tempo così non assorbito da trasporti e spostamenti.

Ogni servizio diretto o di supporto è stato poi ampiamente descritto nella nuova Carta dei servizi che è stata suddivisa fra le due aree organizzative (radiologia e fisioterapia) e rinnovata nei contenuti ed aggiornata nel formato al fine di garantire trasparenza, informazione e consentire a tutti gli utenti di conoscere in profondità la nostra organizzazione ed il suo funzionamento.

Infine, ma non certo per importanza, il 2020 è stato un anno dedicato alla crescita di tutti i nostri professionisti ed operatori di accoglienza, di back office, di assistenza, realizzata attraverso percorsi di formazione dedicati a ciascun gruppo e focalizzati oltrechè sulle competenze tecniche su quelle del saper essere: i nostri cittadini-pazienti sono sempre al centro della nostra organizzazione che deve essere attenta e dedicata a rendere il servizio eccellente.

Si insomma, il 2020 è stato un anno di cambiamenti per tutti noi, cittadini, utenti, imprenditori; è stato un anno che ci ha insegnato a reagire tempestivamente al variare del contesto e, con ottimismo e creatività e pazienza, ad identificare la migliore soluzione per il nostro target.

È stato un anno di cui faremo tesoro anche nel 2021 quando i nostri progetti di miglioramento ed innovazione continueranno ad avere come obiettivo la tutela della salute di ciascun nostro paziente

Continuate a seguirci, noi saremo al vostro fianco!