Prima settimana di ripartenza per i centri estivi del territorio. Dopo mesi di sacrifici anche per i ragazzi arriva il momento di ritrovare amici, lo sport e il divertimento. Il tutto nel rispetto dei protocolli anticovid. Voglia di socialità e aria aperta trovano conferma nell’aumento di iscrizioni al Circolo Tennis Lucca di Vicopelago. Sono già più di trenta i ragazzi che in questi giorni si alternano a piccoli gruppi nelle attività del campo: piscina, calcetto, beach tennis, atletica e ping pong. Sport e divertimento praticati in sicurezza dato che i ragazzi sono guidati da preparatori atletici e professionisti formati sulle procedure igienico sanitarie da osservare scrupolosamente.

“Oggi la nostra priorità è far divertire i ragazzi in sicurezza – spiega il direttore sportivo e vicepresidente del Circolo Alessandro Terigi -. Abbiamo aderito al bando del Comune, formato il personale e dato che i nostri ampi spazi ci consentono di garantire il distanziamento questa settimana siamo ripartiti con le attività ludiche e sportive, con tanta voglia di tornare a ridere e scherzare insieme. Non è stato semplice adattarsi per trovare un nuovo modo di stare insieme ma l’alternativa era non fare niente e non potevamo certo rinunciare a tutto questo”.

A dare uno slancio alla ripartenza in sicurezza è soprattutto la conformazione dello spazio di Vicopelago. Il Circolo Tennis Lucca si trova infatti in un’area di campagna, immerso nel verde con campi da gioco esterni ma dotato anche di ambienti coperti, come le due palestre e la piscina oltre all’ampio locale di ristoro. La mattinata al campo inizia dalle 8 alle 8,30, tempo massimo per arrivare. La giornata inizia con le varie attività sportive, dopo le quali i ragazzi possono pranzare nel ristorante della struttura per poi stare insieme fino alle 15,15. Il campo estivo di Vicopelago ha aperto le sue porte lunedì scorso (15 giugno) e andrà avanti fino alla prima settimana di agosto. Il costo settimanale è di 135 euro, pranzo incluso.

“Aver aderito al bando permette alle famiglie in difficoltà di ricevere un voucher dal Comune per poter consentire ai ragazzi di partecipare alle attività estive – spiega Terigi -. Nella stessa direzione si muove l’agevolazione prevista dall’Inps, pensata dallo stato proprio per dare a tutti la possibilità di vivere un’estate ‘normale’ dopo mesi di chiusura e di rinunce sociali. Se tutto andrà bene e i ragazzi continueranno a essere tanti come questa settimana, potremmo anche decidere di prolungare la stagione”.